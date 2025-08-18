Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 18 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 18 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 85% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 60%.Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan