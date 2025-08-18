Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 18 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 18 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 85% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 60%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

