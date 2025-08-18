Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 18 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este lunes 18 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

