Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 18 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este lunes 18 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17