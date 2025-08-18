Lunes, 18 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 18 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 18 de agosto de 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 18 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este lunes 18 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá
Clima en Ciudad de México
Clima en Monterrey
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Guadalajara
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Cancún
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Zapopan
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones