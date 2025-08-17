Domingo, 17 de Agosto 2025

México | Vivienda para el Bienestar

Abren registro a madres solteras para la Vivienda del Bienestar; requisitos y fechas

El Programa Vivienda para el Bienestar da prioridad a las madres solteras y mujeres jefas de familia en agosto

Por: Elsy Angélica Elizondo

Este programa representa una importante oportunidad para madres solteras que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el acceso a una vivienda digna. CANVA

La Pensión Bienestar destinada a Madres Trabajadoras se abre en agosto de 2025 aunado al registro al Programa Vivienda para el Bienestar, donde las madres solteras y mujeres jefas de familia tienen prioridad. A continuación, te explicamos quiénes pueden inscribirse, qué documentos necesitas y en qué lugares estará disponible el registro entre el 18 y el 23 de agosto.

¿Qué es el Programa Vivienda para el Bienestar 2025?

Este programa, gestionado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), busca brindar apoyo a personas con bajos ingresos para acceder a una vivienda digna. Aunque el beneficio está abierto a una amplia población, las madres solteras son consideradas grupo prioritario, especialmente si el número de solicitudes supera la capacidad del programa.

Requisitos generales para postularse:

  • Tener 18 años o más y contar con dependientes económicos.
  • No ser propietaria de una vivienda.
  • No contar con afiliación a sistemas de vivienda como Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otros.
  • Percibir ingresos menores a 2 salarios mínimos.
  • No haber sido beneficiaria de algún apoyo previo por parte de CONAVI.

Documentación requerida (original y copia):

  • Acta de nacimiento.
  • Identificación oficial vigente (INE o equivalente).
  • CURP actualizada.
  • Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).
  • Comprobante de ingresos o carta de ingresos firmada.
  • Documento que acredite estado civil: acta de matrimonio, constancia de concubinato o constancia de soltería.
  • Certificado de no propiedad.
  • Carta de no afiliación a institutos de vivienda.

En su caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública.

¿Dónde y cuándo registrarse?

El registro presencial estará habilitado en diferentes Estados del país. A continuación, los módulos disponibles del 18 al 23 de agosto de 2025:

Baja California (18 al 23 de agosto)

  • Mexicali – Centro de Desarrollo Humano Integral Santorales
  • Playas de Rosario – Escuela Secundaria 125 
  • Horario: 10:00 a 16:00 horas

Zacatecas (18 y 19 de agosto)

  • Guadalupe – Clínica IMSS Medicam
  • Fresnillo – Centro Integrador
  • Jalpa – Escuela Primaria Francisco Murguía
  • Juchipila, Luis Moya y Miguel Auza – Centros Integradores 
  • Horario: 10:00 a 16:00 horas

Guanajuato (18 al 23 de agosto)

  • Acámbaro – Plaza CívicaMiguel Hidalgo y Centro Integrador
  • Romita – Casa de la Cultura y Centro Integrador
  • San Felipe – Centro Integrador 
  • Horario: lunes a viernes 09:00 a 16:00 horas, sábado 09:00 a 13:00 horas

Hidalgo (18 al 23 de agosto)

  • San Agustín Tlaxiaca – Escuela Secundaria Rafael Ramírez (18 al 23 de agosto)
  • Ixmiquilpan – Escuela Primaria (18 al 22 de agosto) 
  • Horario: 09:00 a 16:00 horas

Puebla (18 al 23 de agosto)

  • San José Chiapa – Telesecundaria José Vasconcelos 
  • Horario: 09:00 a 16:00 horas

Para facilitar el proceso, se recomienda a las aspirantes llegar con anticipación y llevar consigo original y copia de todos los documentos requeridos. Tener la documentación completa puede agilizar tu registro y aumentar las posibilidades de ser seleccionada.

