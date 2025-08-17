La Pensión Bienestar destinada a Madres Trabajadoras se abre en agosto de 2025 aunado al registro al Programa Vivienda para el Bienestar, donde las madres solteras y mujeres jefas de familia tienen prioridad. A continuación, te explicamos quiénes pueden inscribirse, qué documentos necesitas y en qué lugares estará disponible el registro entre el 18 y el 23 de agosto.Este programa, gestionado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), busca brindar apoyo a personas con bajos ingresos para acceder a una vivienda digna. Aunque el beneficio está abierto a una amplia población, las madres solteras son consideradas grupo prioritario, especialmente si el número de solicitudes supera la capacidad del programa.Requisitos generales para postularse:Documentación requerida (original y copia):En su caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública.El registro presencial estará habilitado en diferentes Estados del país. A continuación, los módulos disponibles del 18 al 23 de agosto de 2025:Baja California (18 al 23 de agosto)Zacatecas (18 y 19 de agosto)Guanajuato (18 al 23 de agosto)Hidalgo (18 al 23 de agosto)Puebla (18 al 23 de agosto)Para facilitar el proceso, se recomienda a las aspirantes llegar con anticipación y llevar consigo original y copia de todos los documentos requeridos. Tener la documentación completa puede agilizar tu registro y aumentar las posibilidades de ser seleccionada.EE