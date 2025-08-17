La Pensión Bienestar destinada a Madres Trabajadoras se abre en agosto de 2025 aunado al registro al Programa Vivienda para el Bienestar, donde las madres solteras y mujeres jefas de familia tienen prioridad. A continuación, te explicamos quiénes pueden inscribirse, qué documentos necesitas y en qué lugares estará disponible el registro entre el 18 y el 23 de agosto.

¿Qué es el Programa Vivienda para el Bienestar 2025?

Este programa, gestionado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), busca brindar apoyo a personas con bajos ingresos para acceder a una vivienda digna. Aunque el beneficio está abierto a una amplia población, las madres solteras son consideradas grupo prioritario , especialmente si el número de solicitudes supera la capacidad del programa.

Requisitos generales para postularse:

Tener 18 años o más y contar con dependientes económicos.

No ser propietaria de una vivienda.

No contar con afiliación a sistemas de vivienda como Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otros.

Percibir ingresos menores a 2 salarios mínimos.

No haber sido beneficiaria de algún apoyo previo por parte de CONAVI.

Documentación requerida (original y copia):

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente (INE o equivalente).

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Comprobante de ingresos o carta de ingresos firmada.

Documento que acredite estado civil: acta de matrimonio, constancia de concubinato o constancia de soltería.

Certificado de no propiedad.

Carta de no afiliación a institutos de vivienda.

En su caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública.

¿Dónde y cuándo registrarse?

El registro presencial estará habilitado en diferentes Estados del país . A continuación, los módulos disponibles del 18 al 23 de agosto de 2025 :

Baja California (18 al 23 de agosto)

Mexicali – Centro de Desarrollo Humano Integral Santorales

Playas de Rosario – Escuela Secundaria 125

Horario: 10:00 a 16:00 horas

Zacatecas (18 y 19 de agosto)

Guadalupe – Clínica IMSS Medicam

Fresnillo – Centro Integrador

Jalpa – Escuela Primaria Francisco Murguía

Juchipila, Luis Moya y Miguel Auza – Centros Integradores

Horario: 10:00 a 16:00 horas

Guanajuato (18 al 23 de agosto)

Acámbaro – Plaza CívicaMiguel Hidalgo y Centro Integrador

Romita – Casa de la Cultura y Centro Integrador

San Felipe – Centro Integrador

Horario: lunes a viernes 09:00 a 16:00 horas, sábado 09:00 a 13:00 horas

Hidalgo (18 al 23 de agosto)

San Agustín Tlaxiaca – Escuela Secundaria Rafael Ramírez (18 al 23 de agosto)

Ixmiquilpan – Escuela Primaria (18 al 22 de agosto)

Horario: 09:00 a 16:00 horas

Puebla (18 al 23 de agosto)

San José Chiapa – Telesecundaria José Vasconcelos

Horario: 09:00 a 16:00 horas

Para facilitar el proceso, se recomienda a las aspirantes llegar con anticipación y llevar consigo original y copia de todos los documentos requeridos. Tener la documentación completa puede agilizar tu registro y aumentar las posibilidades de ser seleccionada.

