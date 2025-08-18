Lunes, 18 de Agosto 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 18 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este lunes 18 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 71% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 39%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

