Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 18 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este lunes 18 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 71% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 39%.Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16