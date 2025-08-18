Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 18 de agosto de 2025

El clima en Chapala para este lunes 18 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

