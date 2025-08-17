Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 17 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 17 de agosto prevé que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.

Según se establece, el clima presenta un 1% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 18 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

Martes 19 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

