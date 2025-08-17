Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 17 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este domingo 17 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 45%.Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara