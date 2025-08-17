Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 17 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 17 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos