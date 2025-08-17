Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 17 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 17 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

