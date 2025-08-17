Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 17 de agosto de 2025

El clima en Tonalá para este domingo 17 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

