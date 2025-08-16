Aeronave se accidenta durante aterrizaje en aeropuerto de Cuernavaca

El Aeropuerto Internacional de Cuernavaca informó que la tarde de este sábado 16 de agosto una aeronave modelo Cessna 150 con matrícula XB-JNK sufrió un accidente durante un vuelo de adiestramiento , dejando como resultado a los ocupantes con quemaduras de primer y segundo grado.

De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió alrededor de las 15:10 horas , cuando la aeronave, perteneciente al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional, intentaba aterrizar en la pista 21.

“El Aeropuerto Internacional de Cuernavaca informa que esta tarde, aproximadamente a las 15:10 horas, la aeronave Cessna 150, matrícula XB-JNK, perteneciente al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional, sufrió un accidente durante vuelo de adiestramiento”, declaró un comunicado oficial del Grupo Aeroportuario Marina.

Por este mismo medio se dio a conocer que no se registraron pérdidas humanas; sin embargo, los heridos fueron trasladados de manera inmediata a un hospital cercano.

Tras el accidente, el personal aeroportuario acudió al lugar para brindar los servicios de emergencia conforme a los protocolos establecidos.

Aseguró que el Grupo Aeroportuario Marina, a través de la administración del aeropuerto, coadyuvará en las investigaciones correspondientes.

“Grupo Aeroportuario Marina, a través de la administración del aeropuerto, coadyuvará en las investigaciones que se deriven de este evento, conforme a sus atribuciones legales, en estrecha colaboración con las autoridades competentes”, detalló el boletín.

