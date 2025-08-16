Sábado, 16 de Agosto 2025

Aeronave se accidenta durante aterrizaje en aeropuerto de Cuernavaca

Una aeronave modelo Cessna 150 con matrícula XB-JNK sufrió un accidente durante un vuelo de adiestramiento en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca

El accidente no registró pérdidas humanas, pero sí dejó algunos heridos. X/@Enel_Aire

El Aeropuerto Internacional de Cuernavaca informó que la tarde de este sábado 16 de agosto una aeronave modelo Cessna 150 con matrícula XB-JNK sufrió un accidente durante un vuelo de adiestramiento, dejando como resultado a los ocupantes con quemaduras de primer y segundo grado.

De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió alrededor de las 15:10 horas, cuando la aeronave, perteneciente al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional, intentaba aterrizar en la pista 21.

“El Aeropuerto Internacional de Cuernavaca informa que esta tarde, aproximadamente a las 15:10 horas, la aeronave Cessna 150, matrícula XB-JNK, perteneciente al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional, sufrió un accidente durante vuelo de adiestramiento”, declaró un comunicado oficial del Grupo Aeroportuario Marina.

Por este mismo medio se dio a conocer que no se registraron pérdidas humanas; sin embargo, los heridos fueron trasladados de manera inmediata a un hospital cercano.

Tras el accidente, el personal aeroportuario acudió al lugar para brindar los servicios de emergencia conforme a los protocolos establecidos.

Aseguró que el Grupo Aeroportuario Marina, a través de la administración del aeropuerto, coadyuvará en las investigaciones correspondientes.

“Grupo Aeroportuario Marina, a través de la administración del aeropuerto, coadyuvará en las investigaciones que se deriven de este evento, conforme a sus atribuciones legales, en estrecha colaboración con las autoridades competentes”, detalló el boletín.

     

