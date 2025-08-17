Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 17 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este domingo 17 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 58%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 19 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Miércoles 20 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Jueves 21 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 27

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Domingo 24 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

