Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 17 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este domingo 17 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

