Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 17 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

El clima en Guadalajara para este domingo 17 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

