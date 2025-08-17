Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 17 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este domingo 17 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

