Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 17 de agosto de 2025

El clima en Mazamitla para este domingo 17 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 56%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

