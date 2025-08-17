Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 17 de agosto de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 17 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

