Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 17 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 17 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

