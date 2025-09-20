Sheinbaum anuncia construcción de fábrica para producir Chocolate del Bienestar en Tabasco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo año se levantará en Tabasco una chocolatera administrada por el gobierno federal, destinada a la producción del “Chocolate del Bienestar”.

Durante su visita a Villahermosa, dentro de la gira por su primer año de gobierno, la mandataria destacó que Tabasco cuenta con el mejor cacao del mundo, lo que convierte a la entidad en el lugar ideal para impulsar este proyecto.

"El próximo año, porque ahora maquilamos el chocolate, pero el próximo año vamos a construir aquí, en Tabasco: la chocolatera, para que aquí mismo se produzca el Chocolate del Bienestar".

Ante cientos de pobladores, la Mandataria federal indicó que Chocolate del Bienestar, como otros productos que impulsa Alimentación para el Bienestar, como "Leche del Bienestar", "Miel del Bienestar" y "Café del Bienestar", se venderán en las más de 26 mil Tiendas del Bienestar que hay en todo el país.

"Entonces, se compra el cacao, se convierte en Chocolate del Bienestar y se vende en todas las Tiendas del Bienestar de todo el país. Así que allá en Chihuahua compran chocolate, el mejor chocolate del mundo, producido por las manos de quien produce el cacao: por las manos tabasqueñas. Este es un gran programa.

"Y el objetivo es ir creciendo para que todos los pequeños productores de cacao en el estado puedan tener ganancias suficientes para vivir bien; porque muchas veces el cacao se vende muy barato y no es suficiente para poder generar `bienestar´, que es la gran palabra de la Cuarta Transformación", dijo.

