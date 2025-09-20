Se desploma avioneta en García, Nuevo León; dos personas pierden la vida

Dos personas perdieron la vida tras el desplome de una avioneta en el municipio de García, Nuevo León.

De acuerdo con Protección Civil del Estado, el accidente ocurrió en el cruce de las calles Laderas y Riveras, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras.

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, confirmó la tragedia y señaló que al arribar las autoridades al sitio localizaron a dos víctimas sin vida.

“Lamento comunicar que me encuentro en el lugar. Se ha confirmado la caída de una aeronave tipo avioneta, con dos personas fallecidas, aparentemente un hombre y una mujer, en la zona de la pista y el Río Pesquería, dentro del Parque Industrial Mitras. Estamos a la espera de los peritos para la recuperación de los cuerpos”, indicó el edil.

Al lugar arribó el cuerpo de bomberos de Nuevo León, rescatistas de diferentes corporaciones y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Guerra Cavazos señaló que se cuenta con el reporte de personas que estaban realizando maniobras en la avioneta, sin embargo, se espera que la Fiscalía General de Justicia confirme el motivo del accidente.

Al sitio arribó personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para la indagatoria de ley.

