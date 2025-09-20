Frentes fríos: ¿Cuántos llegarán a México en octubre?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua informó que durante la temporada de frentes fríos 2025-2026, que se desarrollará de septiembre a mayo, se esperan 48 sistemas frontales, dos menos del promedio histórico de 50.

De acuerdo con el desglose mensual, se prevén cinco frentes fríos en septiembre, cinco en octubre, seis en noviembre, siete en diciembre, seis en enero, cinco en febrero, seis en marzo, cinco en abril y tres en mayo. Hasta ahora ya se han registrado tres sistemas en el país, el más reciente ingresó el 10 de septiembre por Baja California y se mantendrá estacionario en el noroeste, generando vientos de hasta 50 km/h y descenso en la temperatura.

Los frentes fríos se forman por el choque entre masas de aire cálido y frío, lo que provoca fenómenos como bajas temperaturas, lluvias, nevadas, heladas, oleaje elevado y vientos fuertes. Cada sistema puede durar entre cinco y siete días, con velocidades de desplazamiento de hasta 60 km/h.

El SMN explicó que en México sus efectos más relevantes incluyen heladas, eventos de “Norte” y tormentas invernales. En el caso de las heladas, se ha observado una disminución en los días con temperaturas cercanas o por debajo de los 0 °C, especialmente en estados del norte como Chihuahua.

Por su parte, los eventos de Norte suelen presentarse en el Golfo de México, con descenso de temperatura, vientos intensos y oleaje, siendo enero el mes más frecuente. Mientras que las tormentas invernales se caracterizan por frío extremo acompañado de nieve, aguanieve o lluvia engelante, además de vientos fuertes que generan condiciones de riesgo, particularmente en el noroeste del país.

