Profeco alerta por defecto en vehículos Mazda que podría generar accidentes

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta dirigida a las personas propietarias de ciertos modelos de automóviles Mazda, debido a un desperfecto detectado en mil 341 unidades correspondientes a los modelos MX5 versión I Sport TM, MX5 versión I Grand Touring TA y MX5 versión 35 Aniversario TA, fabricados entre los años 2024 y 2025 .

Según explicó la Profeco, la falla se presenta en el sistema de control de tracción (TCS) y control de estabilidad dinámica (DSC), específicamente en la luz indicadora del tablero. Esta luz, que debería encenderse al detectar pérdida de tracción o deslizamiento en el vehículo, no se activa en ciertas condiciones de velocidad, lo que podría impedir que el conductor perciba el problema a tiempo y, en consecuencia, incrementar el riesgo de sufrir un accidente.

Para corregir el desperfecto, Mazda Motor de México ha iniciado una campaña de revisión en la que actualizará el software del módulo DSC de forma gratuita. La marca se comprometió a contactar a los propietarios y propietarias de los vehículos posiblemente afectados a través de correo electrónico, y puso a disposición el sitio web oficial donde se puede consultar si un auto forma parte de la campaña de revisión: https://www.mazda.mx/mi-mazda/programas-servicio.

Además, Mazda habilitó el teléfono 800 01 62932 y sus distribuidores autorizados para brindar mayor orientación. La campaña de servicio inició el pasado 30 de junio de 2025 y se mantendrá vigente por tiempo indefinido.

Hasta el momento en que se emitió la alerta, la compañía automotriz no había registrado accidentes ni reportes de daños relacionados con esta falla.

Por su parte, Profeco aseguró que dará seguimiento puntual al cumplimiento de esta acción preventiva por parte de la empresa , y recordó a la ciudadanía que puede comunicarse al Teléfono del Consumidor:

55 5568 8722 (CDMX)

800 468 8722 (interior de la República)

"La Profeco vigilará el cumplimiento de la alerta y recuerda el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial", aseguró la dependencia en un comunicado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP