A pocas horas del funeral de Charlie Kirk en Glendale, Arizona, crece la tensión en la ciudad, mientras las autoridades redoblan los esfuerzos de seguridad ante la alta expectativa que rodea el evento y la confirmada asistencia de figuras destacadas del gobierno , incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este domingo, el Estadio State Farm de Glendale será el escenario donde líderes políticos y simpatizantes rendirán homenaje al activista ultraconservador asesinado, fundador de Turning Point, una organización juvenil que impulsa valores conservadores y la defensa de la libertad de expresión.

Kirk perdió la vida el pasado 10 de septiembre tras recibir un disparo en el cuello durante un debate en la Universidad Utah Valley , hecho que ha desatado un amplio debate público sobre temas de seguridad y libertad de expresión, que ahora marcan el contexto del acto conmemorativo.

Ante el clima de tensión y la expectativa por el funeral, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha reforzado la vigilancia y las medidas de seguridad en Glendale, movilizando agentes federales y colaborando con las autoridades locales para garantizar el orden y la protección durante el evento .

En un boletín policial obtenido por el medio ABC, las autoridades informaron de que estaban "rastreando varias amenazas de credibilidad desconocida" dirigidas a personas que planean asistir al memorial de Kirk.

Aunque las autoridades no han confirmado la veracidad de las amenazas, están tomando medidas de seguridad adicionales debido a los riesgos potenciales.

El DHS ha asignado al homenaje la calificación de seguridad más alta de la agencia, un nivel reservado para eventos de alto perfil como la Super Bowl , según la misma fuente.

Este viernes, un hombre armado fue detenido por el servicio secreto en el Estadio State Farm, casa de los Arizona Cardinals, acusado de hacerse pasar por un agente del orden público, dijo el Servicio Secreto a medios nacionales.

El hombre, de 42 años, ingresó al estadio "antes de que se estableciera cualquier perímetro de seguridad", según dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, a Fox News Digital.

Se espera que el homenaje, titulado 'Construyendo un legado: recordando a Charlie Kirk' atraiga a una multitud de más de 100 mil personas.

Entre los invitados están el vicepresidente estadounidense y cercano amigo de Kirk, JD Vance; Erika Kirk, la viuda de Kirk y nueva directora ejecutiva de Turning Point, y varios funcionarios de la Administración que arribarán en dos aviones , según indicó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, a Fox News.

"El presidente, el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Representantes y los secretarios del Gabinete hablarán mañana en su funeral en Arizona. De hecho, vamos a llevar dos aviones llenos de personal de la Casa Blanca. Eso da una idea de cuántas personas de los más altos niveles de nuestro Gobierno lo apreciaban", comentó Levitt.

