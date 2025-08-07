La peligrosa trayectoria de la tormenta tropical “Ivo” amenaza a la costa occidental de México y el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, augura que el fenómeno podría convertirse en huracán.

El SMN informó la mañana de este jueves que “Ivo” se desplaza paralelo a las costas de Michoacán y Colima, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes a intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en el occidente y sur del país .

Este jueves por la mañana, en su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se localiza a 215 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán y a 295 km al sur de Manzanillo, Colima .

Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste (295°) a 37 km/h y mantiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h.

El pronóstico es de lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Nayarit y Jalisco (costa), lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima, Michoacán y Guerrero (oeste) , las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar el incremento en los niveles de ríos, arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados.

Además, se prevé viento sostenido de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h, en costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Guerrero.

El pronóstico apunta que "Ivo" se convertirá en huracán mañana, cuando se localice a 355 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur . Luego, se internará más en el océano Pacífico, alejándose del territorio nacional.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

X / ESPECIAL

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA