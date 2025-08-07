Los efectos de la tormenta tropical "Ivo" se harán presentes en Jalisco a través del lluvia, viento y oleaje elevado ; informó este jueves 07 de agosto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

El SMN informó que la circulación de la tormenta tropical "Ivo" ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en estados del occidente y sur del territorio mexicano .

Se espera que este mismo jueves, "Ivo" toque su punto más cercano a Jalisco, cuando se localice a 175 km al oeste de Playa Pérula .

Por ahora, el ciclón se localiza, en su distancia al lugar más cercano, a 115 km al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 805 km al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste (300°) a 39 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.

El pronóstico advierte de lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Jalisco (costa), lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima y Michoacán , las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar el incremento en los niveles de ríos, arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados.

Además, se prevé viento sostenido de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, en costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Michoacán, Colima y Jalisco, y de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Guerrero.

"Ivo" alcanzaría categoría 1 como huracán, en la escala Saffir-Simpson, mañana viernes 08 de agosto cuando se localice a 230 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Se pide extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

