Jueves, 07 de Agosto 2025

Múltiples LLUVIAS se presentarán en Guadalajara a partir de HOY

Guadalajara espera hoy chubascos puntuales con posible actividad eléctrica en horas de la tarde

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

El pronóstico de lluvia para Guadalajara este jueves es del 64 por ciento. EL INFORMADOR / A. Navarro

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará múltiples lluvias a partir de este jueves 07 de agosto y rumbo al fin de semana. A continuación los detalles:

Consulta: La peligrosa trayectoria por México de "Ivo" antes de ser huracán

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, prevé para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en el noreste de Michoacán, siendo cálido en el sur de dicho estado y en costas de la región. Posibles lluvias aisladas y chubascos matutinos. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo muy caluroso en el norte de Nayarit; probabilidad de lluvias puntuales intensas en costas de Nayarit y Jalisco; y puntuales muy fuertes en Colima y Michoacán, todas con descargas eléctricas, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del sureste de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Jalisco, Colima y Michoacán; y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Nayarit. Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán; y de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Nayarit.

No te pierdas: Estados afectados con lluvias intensas este jueves en México

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) pronosticó para Guadalajara este día cielo parcialmente cubierto. Chubascos puntuales con posible actividad eléctrica en horas de la tarde. Las temperaturas que se esperan son máximas de 25-28 °C y mínimas de 16-19 °C.

Lluvia para Guadalajara HOY

08:00 AM 52% de probabilidad de lluvia 20 °C
03:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 26 °C
05:00 PM 20% de probabilidad de lluvia 25 °C
10:00 PM 23% de probabilidad de lluvia 20 °C
11:00 PM 22% de probabilidad de lluvia 20 °C
12:00 AM 21% de probabilidad de lluvia 19 °C

El pronóstico de lluvia para este jueves es del 64 por ciento. Seguirá siendo alto rumbo al fin de semana, especialmente sábado y mayor para el domingo.

Clima nacional HOY

El paso de la tormenta tropical “Ivo” frente a las costas del occidente provocará lluvias fuertes debido a sus bandas nubosas en el occidente y centro del país

Por otro lado, canales de baja presión en combinación con humedad entrante dejarán lluvia sobre la Península de Yucatán

Jalisco, con cielo parcialmente cubierto a nublado y con lluvia en las diferentes regiones del estado. Puntualmente, acumulados importantes en regiones Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula. Chubascos en zonas montañosas.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

