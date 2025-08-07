El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará múltiples lluvias a partir de este jueves 07 de agosto y rumbo al fin de semana. A continuación los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, prevé para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en el noreste de Michoacán, siendo cálido en el sur de dicho estado y en costas de la región. Posibles lluvias aisladas y chubascos matutinos. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo muy caluroso en el norte de Nayarit; probabilidad de lluvias puntuales intensas en costas de Nayarit y Jalisco; y puntuales muy fuertes en Colima y Michoacán, todas con descargas eléctricas, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del sureste de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Jalisco, Colima y Michoacán; y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Nayarit. Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán; y de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Nayarit.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) pronosticó para Guadalajara este día cielo parcialmente cubierto. Chubascos puntuales con posible actividad eléctrica en horas de la tarde . Las temperaturas que se esperan son máximas de 25-28 °C y mínimas de 16-19 °C.

Lluvia para Guadalajara HOY

08:00 AM 52% de probabilidad de lluvia 20 °C 03:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 26 °C 05:00 PM 20% de probabilidad de lluvia 25 °C 10:00 PM 23% de probabilidad de lluvia 20 °C 11:00 PM 22% de probabilidad de lluvia 20 °C 12:00 AM 21% de probabilidad de lluvia 19 °C

El pronóstico de lluvia para este jueves es del 64 por ciento. Seguirá siendo alto rumbo al fin de semana, especialmente sábado y mayor para el domingo .

Clima nacional HOY

El paso de la tormenta tropical “Ivo” frente a las costas del occidente provocará lluvias fuertes debido a sus bandas nubosas en el occidente y centro del país.

Por otro lado, canales de baja presión en combinación con humedad entrante dejarán lluvia sobre la Península de Yucatán.

Jalisco, con cielo parcialmente cubierto a nublado y con lluvia en las diferentes regiones del estado . Puntualmente, acumulados importantes en regiones Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula. Chubascos en zonas montañosas.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

