El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) refirió que los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical “Ivo” —la cual se desplaza frente a las costas del Pacífico central mexicano— despertarán lluvias intensas, con una acumulación de agua de 75 a 150 milímetros, en los estados de Nayarit y Jalisco. También se espera oleaje de 4 a 5 metros de altura en costas de jaliscienses, de Colima y Michoacán. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, hay cierta probabilidad de lluvia a la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá nublado; las temperaturas oscilarán en torno a los 28 y a los 18 grados centígrados, y el viento Sureste alcanzará una velocidad de hasta 43 km/h.

¿A qué hora lloverá este 7 de agosto en Guadalajara?

En la urbe tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra la probabilidad de chubascos —con una acumulación de agua de 0.5 mm— en el 90% de su región.

02:00 PM 26 °C Lluvia (30%) 03:00 PM 26 °C Lluvia (30%)

Por otro lado, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que resultado de las bandas nubosas de “Ivo”, Jalisco tendrá, sobre todo, lluvias puntuales en regiones de Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.

