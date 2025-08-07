En el océano Atlántico existe la posibilidad de que dos ciclones tropicales se formen, aunque habrá que estar al pendiente de las condiciones meteorológicas para observar su evolución. Aquí la información más reciente:El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, mantiene dos zonas en vigilancia que pueden desarrollar ciclones tropicales en el océano Atlántico. A través de su cuenta en X, informó:Zona de baja presión frente a la costa sureste de EUA, mantiene 0% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 30% en 7 días. Se localiza a mil 690 km al noreste de Cancún, Quintana Roo.Zona de baja presión en el océano Atlántico central, asociada con una onda tropical, disminuye a 10% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 60% en 7 días. Se localiza a 5 mil 405 km al este de las costas de Quintana Roo. Se prevé que evolucione a ciclón tropical a finales del fin de semana o inicios de la próxima semana.En el océano Atlántico se espera la formación de entre 13 y 17 ciclones tropicales en la presente temporada. Hasta ahora, se han registrado cuatro tormentas tropicales. Las siguientes dos llevarían por nombre "Erin" y "Fernand".Por otra parte, en el océano Pacífico se esperan entre 16 y 20 ciclones tropicales. Hasta el momento, se han formado cuatro huracanes y cinco tormentas tropicales. “Ivo”, la más reciente, podría convertirse en huracán pronto.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA