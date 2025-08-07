SEP: Estudiantes no podrán inscribirse a clases si no cuentan con estas vacunas

Con el objetivo de fortalecer la protección sanitaria al inicio del ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha determinado que, en el estado de Chihuahua, será obligatorio presentar el esquema de vacunación completo para poder ingresar a las instituciones educativas.

Esta disposición será válida únicamente en dicha entidad, como parte de las acciones para contener el brote de sarampión que se ha intensificado recientemente. Según lo señalado por el titular de la Secretaría de Salud federal, David Kershenobich, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional, hasta el 1 de julio se han confirmado 2 mil 942 casos de sarampión en el país, de los cuales más del 93% se han detectado en Chihuahua.

La medida aplicará para todos los niveles escolares, desde educación preescolar hasta estudios universitarios, y será indispensable contar con ciertas vacunas específicas. Además, los padres de familia deberán presentar una cartilla de vacunación actualizada al momento de realizar el trámite de inscripción o reinscripción.

De acuerdo con la SEP, aquellos estudiantes que no acrediten tener el esquema de vacunación requerido no podrán acudir a clases presenciales, por lo que se considera un requisito indispensable para el ingreso a los planteles educativos.

Entre las vacunas que se deberán tener al día para el regreso a clases se encuentran las siguientes:

Triple viral (SRP): protege contra sarampión, rubéola y paperas.

Doble viral (SR): recomendada para personas que han superado la edad inicial de aplicación.

Refuerzos para menores: como la vacuna hexavalente, rotavirus y neumococo, esenciales para niños pequeños.

Como parte del operativo nacional de prevención, las autoridades han indicado que están disponibles 4 millones y medio de dosis de la vacuna SRP y un millón 400 mil de la SR, listas para ser aplicadas en los 32 estados del país, aunque por el momento la medida obligatoria solo se implementará en Chihuahua.

Esta estrategia tiene como finalidad reducir los contagios antes del inicio de las actividades escolares, priorizando la salud del alumnado y del personal docente.

BB