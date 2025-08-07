El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, pronosticó lluvias muy fuertes a intensas por la tormenta tropical "Ivo". Además de otras condiciones para el resto del país.

Para hoy, la tormenta tropical “Ivo” se desplazará frente a las costas del Pacífico central mexicano; sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias intensas en Nayarit y Jalisco; y puntuales muy fuertes en Colima y Michoacán , así como rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de dichos estados.

Por otra parte, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en altura mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Sinaloa; puntuales muy fuertes en Durango y Chihuahua; chubascos en Sonora; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur y Baja California.

A su vez, el ingreso de aire húmedo del golfo de México generará lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato; puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes y Zacatecas; lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila.

Simultáneamente, la entrada de aire húmedo del océano Pacífico, propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero.

Asimismo, un canal de baja presión que se desplazará sobre el sureste del territorio nacional e inestabilidad atmosférica sobre la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Chiapas.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del país, y muy caluroso en zonas del occidente, noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora, manteniéndose la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias para hoy 07 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa, Nayarit y Jalisco (costas). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán, Guerrero (oeste), Guanajuato y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca (sur), Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Coahuila.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA