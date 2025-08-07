La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves 7 de agosto que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) prepara diversas publicaciones para prohibir productos dañinos a la salud.

"(...) Lo vamos a traer en la mañanera una serie de productos que se ha demostrado que son dañinos a la salud y que se van a prohibir en México ya están prohibidos en muchísimos otros lugares del mundo incluido Estados Unidos", informó.

Durante "La Mañanera del pueblo" en el Salón de Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que esto se hace con base en investigación con la Cofepris.

"(...) y ahí está trabajando distintas instituciones del país y también pues las empresas privadas", destacó la Mandataria federal.

Recientemente, la Cofepris recomendó suspender el uso de la Crema Dental Colgate Total Prevención Activa CLEAN MINT, pues podría causar irritación bucal, inflamación en encías, dolor bucal y sensibilidad dental.

A través de un aviso de riesgo, informó a la población en general, que ante las quejas con sospecha de reacción adversa se ha instruido a la empresa, el retiro del mercado de dicho producto, fabricado en México.

Indicó que la sensibilidad de reacción de las personas a los ingredientes puede variar; sin embargo, se pide a la población a estar atenta ante cualquier síntoma en caso de presentar: irritación bucal, inflamación en encías, dolor bucal, sensibilidad dental, úlceras, aftas o forúnculos y reacción alérgica.

"En caso de contar con el producto Crema Dental Colgate Total Prevención Activa CLEAN MINT contactar a la empresa para la devolución del producto. Se informa que el retiro se limita exclusivamente al producto Crema Dental Colgate Total Prevención Activa CLEAN MINT", refirió la dependencia.

El 4 de agosto pasado, aseguró que mantendrá las acciones de vigilancia sanitaria e informará a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de evitar que productos, servicios o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y representen un riesgo a la salud de la población.

