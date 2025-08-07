En su conferencia matutina de este jueves, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que renovará el acuerdo con el sector gasolinero para mantener el tope de 24 pesos por litro de gasolina regular, el cual firmaron en febrero pasado y, según ella, ha ayudado a que disminuya la inflación.

“Agradecemos también a los gasolineros este acuerdo voluntario que hicimos para que la gasolina magna (regular) no esté por encima de los 24 pesos. Lo vamos a renovar este acuerdo, nos toca este mes en agosto ”, indicó la Mandataria.

El acuerdo, denominado ‘Política Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina en Beneficio del Pueblo de México’, fue suscrito en febrero en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en el centro de la capital de la Ciudad de México.

El anuncio ocurrió apenas horas después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México reveló que la inflación en el país descendió al 3.51% en julio, hilando dos meses a la baja.

En ese sentido, señaló que esta disminución tiene que ver principalmente con las caídas en los precios del pollo, la carne de res y de cerdo, que habían tenido incrementos en los meses anteriores.

“Entonces es un trabajo muy importante. Además, por ejemplo, el pollo se había cerrado la importación por un tema de gripe aviar de Brasil. El secretario de agricultura en su momento, cuando vimos que estaba influyendo en la inflación, habló con Brasil, se vio que estaba aislada en cierta zona de Brasil, entonces se prohibió la importación de esa zona, pero de otra zona se permitió la entrada, eso ayudó”, dijo.

El pacto firmado en febrero, fue de carácter voluntario y no imponía obligaciones legales a las partes firmantes.

Para facilitar el cumplimiento de este tope de precios, Pemex implementó un precio mayorista nacional en sus terminales de almacenamiento y reparto (TAR) para la gasolina regular.

Mira esto: Cuatro farmacéuticas anuncian inversión millonaria en México

Esto permitió que las estaciones de servicio ofrecieran el combustible a los consumidores a un costo menor a los 24 pesos (casi 1.3 dólares) por litro.

En este sentido, el plan buscaba que existiera un diferencial razonable de hasta dos pesos (0,11 dólares) entre el precio mayorista y el precio al público, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En tanto, a los estímulos que calcula semana a semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se informó que la dinámica se mantendría sin cambios.

Expertos señalaron que el acuerdo podría no considerar las diferencias de costos logísticos entre distintas regiones del país, lo que podría afectar la rentabilidad de algunas estaciones de servicio y, potencialmente, fomentar prácticas ilegales como el robo y venta clandestina de combustible.

Además, el pacto excluye a las estaciones ubicadas en zonas fronterizas, donde ya existe una estructura de precios distinta debido a estímulos fiscales específicos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

