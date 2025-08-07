Sheinbaum arremete contra ministros salientes de la Corte por este motivo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se lanzó contra los ministros salientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aseguró que cierran su ciclo "con racismo".

Estos señalamientos se dan, luego de que la Segunda Sala concedió un amparo al exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) retire su imagen de los libros de texto gratuitos en los que lo señala de discriminador.

En su conferencia mañanera de este jueves, Sheinbaum Pardo dijo que como los ministros y las ministras "ya están haciendo sus maletas", no resolvieron temas importantes como el pago de impuestos, en alusión al empresario Ricardo Salinas Pliego.

"Pero ayer resolvieron que habría que retirar de los libros de texto lo que dijo Lorenzo Córdova en una llamada de teléfono, pero la vamos a recordar", dijo al exponer la llamada del exconsejero presidente del INE de 2015.

La Presidenta reiteró que Córdova, "de forma racista, clasista y ofensiva", se burló de personas indígenas, en la llamada que fue intervenida.

"Desde mi punto de vista, y yo creo que desde muchos, esta Corte se va caracterizada por liberar delincuentes, por usurpar funciones del Poder Legislativo y cierra su ciclo con racismo, con una acción que promueve el racismo”, señaló.

Sheinbaum agregó: "Ellos (los ministros) dicen que es para protección de la persona (Córdova), pero lo cierto es que era un servidor público en su momento, y es muy importante que en los libros de texto de nuestro país quede claro que no puede haber en nuestro país ni racismo ni clasismo, ni cualquier forma de discriminación, y que una autoridad que representa una institución pública no debe nunca dirigirse a otra persona con discriminación y en particular de esta forma burlona, ofensiva, contra personas que lo fueron a visitar", expresó la Mandataria.

Comentó que se revisará con la Consejería Jurídica de Presidencia si hay algún recurso para que no se quite el nombre de Córdova de los libros de texto: "Sí, es importante que se tome nota, porque los libros de texto se están repartiendo ahora; en todo caso sería para la siguiente edición y tendría que ver la Consejería Jurídica si hay algún mecanismo".

