La Secretaría de Educación Jalisco confirmó el cierre de un plantel escolar en el municipio de San Pedro Tlaquepaque debido a que se registraron múltiples casos de Sarampión.

El titular de la dependencia estatal, Juan Carlos Flores, explicó que el plantel escolar cerrado tiene tres niveles educativos y corresponde a una institución privada. El cierre de la escuela fue recomendado por la Secretaría de Salud del Estado para evitar la propagación, aunque todavía no se sabe cuántos casos de la enfermedad hay.

"En 3 escuelas se tomó la determinación en Tlaquepaque de suspender toda la escuela. Había funcionado bien, sobre todo en Arandas suspender un grupo, pero en Tlaquepaque la Secretaría de Salud nos recomendó que cerraran sus tres servicios educativos. Ellos en la misma sede tienen una primaria, una secundaria y una preparatoria".

"Es una escuela primaria que se encuentra muy cerca de la cabecera municipal de Tlaquepaque. El secretario de Salud todavía no nos confirma la cantidad de niños afectados. Lo que sí es que nos pidió que cerráramos el servicio educativo en los tres niveles".

En total, suman 11 planteles escolares de todo el estado con cierres debido al contagio de sarampión entre estudiantes. De ellos, 10 se encuentran en el municipio de Arandas.

De acuerdo con Juan Carlos Flores, la recomendación gira en torno a la suspensión de un grupo cuando hay un estudiante con síntomas de sarampión; posteriormente se sanitiza el aula y se reabre en cuanto lo indique la Secretaría de Salud estatal.

El funcionario estatal también mencionó que las brigadas de vacunación contra sarampión están llegando a las escuelas para prevenir la enfermedad.

MB

