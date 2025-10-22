Con una inversión de 12.8 millones de pesos, el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, dio inicio a la construcción de la Segunda Línea de Conducción de Agua Potable, que conectará la planta de El Zapote con El Refugio. El proyecto busca eliminar el uso diario de pipas y garantizar un suministro continuo y de mejor calidad para miles de habitantes de la zona.

Durante el arranque, el alcalde destacó que la obra permitirá mejorar la distribución y la presión del servicio, beneficiando directamente a las familias de la comunidad. “Aquí el pozo que teníamos en El Refugio se abatió. Necesitamos diez pipas diariamente para llenar el tanque; con esta línea desde El Zapote ya no dependeremos de ellas”, explicó.

El director de Obras Públicas, Víctor Ramírez Reyes, detalló que se construirán 2 mil 907 metros lineales de conducción de agua potable, además de nuevas válvulas, piezas de control y un tanque elevado. La infraestructura permitirá un flujo continuo y seguro, reduciendo costos operativos y asegurando un suministro estable.

La obra se prevé concluir en aproximadamente dos meses, antes de finalizar el año, y contempla un tanque de mayor capacidad para atender la demanda actual y futura de la zona. Esta segunda etapa complementa la primera fase, que incluyó la línea de bombeo y cajas de válvulas, fortaleciendo de manera integral el sistema hidráulico del norte del municipio.

El alcalde reiteró su compromiso de continuar invirtiendo en proyectos hidráulicos que respondan a las necesidades de la población y promuevan una administración responsable del recurso, asegurando agua suficiente y de calidad para los habitantes de Tlajomulco.

