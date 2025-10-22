Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 22 de octubre determina que estará con algo de nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 21% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 30%.Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Martes 28 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta