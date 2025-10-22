Miércoles, 22 de Octubre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

El clima en El Salto para este miércoles 22 de octubre determina que estará con algo de nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 21% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 30%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

