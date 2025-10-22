Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de octubre de 2025

El clima en Chapala para este miércoles 22 de octubre prevé que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 23 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Sábado 25 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

