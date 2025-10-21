Este fin de semana habrá cierres viales en Guadalajara debido a las actividades que el municipio desarrollará para celebrar el Día de Muertos.

A través de un comunicado, el gobierno municipal compartió parte de las actividades que se tienen contempladas para enaltecer una de las tradiciones más emblemáticas de nuestro país. Entre ellas se encuentra la realización de un desfile en la zona Centro, lo que impedirá la circulación en algunas vías.

Crystal Zavala López, Coordinadora General de Construcción de Comunidad, indicó que la programación de eventos persigue el objetivo de que los tapatíos se apropien del espacio público.

“Que también sea este pretexto perfecto para seguir tejiendo redes en la comunidad, que sean el pretexto idóneo de seguir conociéndonos unas a otros, seguir conviviendo y que la comunidad tapatía se enriquezca”, dijo la funcionaria en conferencia de prensa.

Cierres viales por festejos del Día de Muertos en Guadalajara

De acuerdo con las autoridades municipales, el Desfile por el Día de Muertos en Guadalajara se llevará a cabo el próximo sábado 25 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas.

El contingente partirá del cruce de Hidalgo y Chapultepec rumbo a Plaza Guadalajara, por lo que habrá restricciones viales en la primera avenida.

Asimismo, se informó que el domingo 26 de octubre se realizará la sexta etapa del serial de carreras, que partirá de la Unidad Deportiva Rubén Darío a las 6:30 horas. Por este evento, se prevén cortes a la circulación en avenidas como Providencia, Pablo Neruda y Rubén Darío.

David Prado, Director del Consejo Municipal del Deporte (Comude) señaló que la carrera no tiene ningún costo, solo se les solicita a los participantes algún producto de limpieza personal que será donado al DIF Guadalajara:

“Nuestras carreras son con causa, son gratuitas, no tienen costo, solo a la hora de ir a recoger el número y la playera que se les otorga a todos los corredores, se les pide algún producto, en este caso van a ser de limpieza personal que se donan directamente al DIF Guadalajara”.

En la carrera podrán participar personas a partir de los 15 años. Las inscripciones estarán abiertas a partir del siguiente miércoles en la página oficial de Comude Guadalajara.

