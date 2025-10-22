Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de octubre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este miércoles 22 de octubre anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Jueves 23 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Sábado 25 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

