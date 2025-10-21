Muere policía tapatío tras ser arrollado por una unidad del transporte público

La tarde de este martes se reportó el fallecimiento de un elemento activo de la Policía de Guadalajara, tras ser embestido por una unidad del transporte público en el municipio de Tlaquepaque.

De acuerdo con la información preliminar, el elemento circulaba en su motocicleta, una Pulsar en color rojo, en calles de la colonia La Llave, en el municipio ya mencionado, cuando al llegar al cruce de La Paz y La Llave, fue arrollado por una unidad de la ruta C-103, (antes 187-B) con número de unidad 017, cuyo conductor se había intentado dar a la huida.

Sin embargo , metros más adelante, elementos de la unidad del Agrupamiento Cobra de la Policía de Tlaquepaque, lograron alcanzar la unidad y detener a su conductor.

Al sitio acudieron paramédicos municipales de Toluquilla, quienes confirmaron el fallecimiento del hombre de 28 años de edad. Hasta el lugar de lo sucedido acudió una mujer quien se identificó como madre de la víctima, quien dijo, el joven era elemento activo de la Policía de Guadalajara.

Así mismo la comisaría tapatía confirmó que el joven, identificado como Diego, tenía dos años formando parte de la corporación, y actualmente se encontraba asignado a las colonias de la Americana y Santa Tere.

"La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara lamenta el deceso de nuestro compañero , quien perdió la vida tras un accidente vial en la Colonia La Llave, en Tlaquepaque. Pérez Villegas, quien salió de turno este martes por la mañana tenía dos años de servicio y desempeñaba funciones de policía de proximidad", informó la Policía de Guadalajara.

Los hechos fueron turnados al Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, en espera de que recabe toda la información correspondiente para determinar la responsabilidad o no del conductor, quien ya fue presentado ante la autoridad estatal.

El cuerpo del elemento tapatío será llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en espera de que sea oficialmente reconocido por sus familiares.

