Anuncian escuelas de tiempo completo en Jalisco

El Gobierno de Jalisco anunció las primeras escuelas de tiempo completo en el estado y que forman parte del programa Jalisco Presente.

La fase piloto de este programa será implementada en un total de 20 escuelas primarias de 14 municipios de Jalisco, con un horario ampliado, detalló el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes.

"Vamos a tener 20 escuelas, arrancamos inmediatamente el próximo mes. Estas escuelas van a ofrecer una jornada de 8 de la mañana a 4 de la tarde", indicó Flores. Entre los municipios beneficiados, estarán Juanacatlán, Guadalajara, Zapopan, Teuchitlán, Encarnación de Díaz, Teocaltiche, Colotlán, entre otros.

El funcionario estatal explicó que el programa estatal tendrá una cobertura para hasta 4 mil 842 estudiantes de primaria y en ella se fortalecerán los aprendizajes académicos, artísticos, digitales y socio emocionales y habrá aulas equipadas, espacios artísticos y deportivos, así como estrategias de enseñanza del inglés.

“Incluyen obviamente los alimentos, un reforzamiento académico, clases de arte, de música, de deportes, de robótica, de tecnología”, explicó Flores.

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se plantea que el nuevo programa de escuelas de tiempo completo tenga una ampliación por hasta 30 planteles escolares más para el siguiente año.

El programa de escuelas de tiempo completo había sido cancelado en el año 2019 por parte del Gobierno Federal, lo cual generó una afectación a 95 mil 826 estudiantes jaliscienses de 945 escuelas, así como a 29 mil menores que eran beneficiarios del servicio de alimentación en planteles escolares.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO