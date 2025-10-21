IMSS: En este estado se dan consultas nocturnas para derechohabientes

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, destacó la implementación de una nueva modalidad de consulta nocturna en unidades de medicina familiar.

Esto es como parte de la estrategia "2-30-100" que busca ampliar la cobertura de atención y aprovechar al máximo la capacidad instalada del Instituto.

Durante su participación en la conferencia matutina, Robledo explicó que esta iniciativa surgió a partir de las encuestas y comentarios de los propios derechohabientes, especialmente en Quintana Roo, donde muchas personas laboran en el sector turístico y encuentran difícil acudir a consultas en horario regular.

"Era muy poco común la consulta de medicina familiar los fines de semana o en otros horarios, y es lo que queremos traer hoy: una nueva modalidad de atención nocturna" , indicó.

Programa de consultas nocturnas en Cancún

El programa inició en el municipio de Benito Juárez (Cancún), con tres Unidades de Medicina Familiar —una al norte, otra al sur y una más en la unidad "Héroes de la Salud"— donde desde el pasado 2 de mayo se han otorgado 4 mil 873 consultas nocturnas.

De acuerdo con Robledo, esta modalidad forma parte del esfuerzo del IMSS por eficientar y flexibilizar los servicios médicos según las necesidades de los trabajadores.

"Se trata de aprovechar más la capacidad instalada y adaptarnos a lo que es más oportuno y cómodo para los propios derechohabientes", señaló.

El titular del IMSS informó además que, en lo que va del año, se han realizado 1 millón 305 mil 431 cirugías programadas, lo que representa un avance del 65% respecto a la meta planteada, y 22.6 millones de consultas de especialidad (73% de avance). En tanto, las consultas de medicina familiar suman 81.6 millones, con un uso del 106% de los consultorios gracias a la apertura de nuevos turnos.

La estrategia "2-30-100" contempla para 2025 alcanzar 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar, consolidando así una atención médica más accesible y continua para la población derechohabiente.

