¿Qué se sabe del fallecimiento de "Medio Metro"?

La tarde del lunes 20 de octubre se reportó el fallecimiento de Francisco Pérez, mejor conocido en Internet como "Medio Metro Original de Puebla", a sus 30 años de edad, por lo que el gremio de los sonideros se encuentra de luto.

La noticia fue confirmada por el Grupo Super T de Paco Toxqui a través de sus redes sociales. El hombre de talla baja tuvo una presentación con ellos el pasado fin de semana en un evento público en la explanada principal del municipio de Coronango.

"Lamentamos comunicar a todos nuestros seguidores el fallecimiento de nuestro compañero 'Medio Metro'. Nos unimos al dolor que embarga a la familia Pineda. Descansa en paz" , escribió el grupo.

¿Qué se sabe de la muerte de "Medio Metro"?

De acuerdo con los últimos reportes de autoridades municipales, el cuerpo sin vida del bailarín fue hallado la mañana del lunes en la barranca de San Aparicio, al norte del estado de Puebla; presentaba un golpe e impactos de bala.

Tras el hallazgo del cuerpo de "Medio Metro", la Fiscalía General de Justicia estatal abrió una carpeta de investigación para determinar las causas de su muerte.

¿Quién era "Medio Metro"?

Francisco "Pancho" Pérez fue un referente de la cultura sonidera poblana. Originario del Barrio de El Alto en Puebla, saltó a la fama en redes sociales por sus bailes.

Durante muchos años, asistió a eventos sonideros, grabó videos con creadores de contenido y participó en eventos de campañas electorales y actos públicos.

Francisco se denominó a sí mismo "Medio Metro El Original", pues defendía haber sido el primero de todos.

No debe confundirse a Francisco Pérez con José Eduardo, el segundo "Medio Metro" reconocido en redes, originario de Guanajuato, quien solía bailar con el Sonido Pirata sus singulares pasos de "La chaquetita" y "El chavo del 8", en colaboración con Julián Ramírez en las consolas. Tras separarse de Julián, saltó a la fama Jonathan Uriel Espinal, conocido inmediatamente como "El Nuevo Medio Metro" o "El Medio Metro Bueno".

