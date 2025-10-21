En Guadalajara, tirar o dejar basura en la calle es una acción sancionada con multas, arrestos y trabajo comunitario.

Con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de mantener limpia la ciudad, el gobierno municipal impulsa el operativo “Mantener Limpia Guadalajara”.

En un comunicado compartido por la autoridad hace unos días, se dio a conocer que, en lo que va de la actual administración, más de mil personas han sido sancionadas por esta infracción.

Te puede interesar: Colonias tapatías con mayor número de infractores por tirar basura

¿De cuánto es la multa por tirar basura en Guadalajara?

De acuerdo con el Reglamento de Justicia Cívica, las multas por tirar basura en el municipio de Guadalajara van de los 2 mil 260 a los 226 mil pesos, aunque la sanción también puede consistir en un arresto de 24 a 36 horas. Sin embargo, la normativa municipal da la opción al Juez Cívico de conmutar la sanción a cambio de realizar servicio comunitario.

Además, cuando un ciudadano es sorprendido en flagrancia tirando basura, la policía puede detenerlo y llevarlo ante el juez municipal.

Mira esto: Habrá cierres viales este fin de semana por festejos del Día de Muertos

Los datos proporcionados por autoridades gubernamentales indican que la mayoría de las personas sancionadas han optado por realizar trabajo comunitario, limpiando espacios como parques, camellones y otras áreas públicas del municipio.

De las personas infraccionadas, 115 pagaron su falta con horas de arresto y 12 decidieron cubrir la sanción económica.

El municipio subraya que el operativo no busca generar más sanciones, sino reducir el número de reportes por tirar basura.

En este sentido, a través de Alerta Limpia Vecinal, se invita a las y los vecinos a barrer sus banquetas y evitar sacar la basura antes de que pase el camión de la limpieza.

Lee también: Inician auditorías al SIAPA como parte de reingeniería

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

