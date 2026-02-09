Estiaje 2026 en Guadalajara: Llega el calor y riesgo de incendios

La temporada de estiaje para el Área Metropolitana de Guadalajara abarca desde diciembre de 2025 y hasta mayo de 2026 ; y en este año se presenta con variaciones. Aunque el lago de Chapala y las presas lograron buenos niveles de almacenamiento, también se anticipan riesgos de incendios forestales, especialmente en el Bosque La Primavera, así como en zonas montañosas de la Entidad .

De hecho, de acuerdo al pronóstico del clima, se prevé un aumento progresivo de temperaturas desde finales de febrero, con mayor intensidad de olas de calor en abril y mayo .

Temporada de estiaje 2026

Se le conoce como la temporada de estiaje al nivel mínimo que alcanzan los cuerpos de agua, como ríos, lagunas o acuíferos durante la temporada de mayor calor debido, principalmente, a la sequía .

Según el Consejo Consultivo del Agua A. C. "el término se deriva de estío o verano, debido a que en la región del Mediterráneo, el estío es la época de menor caudal de los ríos por la relativa escasez de precipitaciones en esta estación. También se debe a la mayor insolación y, por ende, al mayor potencial de evapotranspiración (de las plantas) y de la evaporación más intensa de los cursos de agua. Principalmente, es causado por sequía, calentamiento global o falta de lluvias".

Consecuencias del estiaje:

Deshidratación de animales

Pastizales secos

Incremento del uso de agua para actividades cotidianas

Mayor probabilidad de incendios forestales

Recomendaciones de seguridad para la población en general

No encienda fogatas en los meses de mayor vulnerabilidad , en cualquier caso se deben generar cercas de protección y apagarlas perfectamente, así como los cerillos y cigarros y no arrojarlos por las ventanillas de los vehículos.

En caso de existir condiciones meteorológicas que favorezcan la propagación de incendios forestales, no encender fuego en el campo sin importar la finalidad.

En caso de observar un incendio forestal o de pastizal, dar aviso lo más rápido posible a las estancias de emergencia.

Nunca queme basura o residuos sólidos en los parques y corrales de las casas, deposítela en una bolsa y colóquela en los recipientes del servicio municipal de recolección.

No se acerque a extinguir un incendio forestal o de pastizal si no tiene la capacitación , si se encuentra cerca de él, aléjese por las zonas laterales del mismo y camine siempre en sentido contrario a la dirección del viento, evite caminar hacia barrancos y cuevas.

También: Harvard revela el hábito simple para criar hijos exitosos y felices

No arroje basura o residuos sólidos , ya que algunos de estos podrían actuar como desencadenantes del fuego como vidrios, plásticos, cerillos, fuegos artificiales no usados, solventes, pintura, etc.

No arroje vidrios a zonas boscosas , porque con los rayos del sol encienden el combustible (vegetación seca y/o verde), que se encuentra en el bosque, siendo un riesgo inminente.

Denuncie a las personas que provoquen intencionalmente incendios forestales , ante las autoridades competentes.

No te pierdas: Dólar en México tocaría piso de 17 pesos esta semana

Atienda las recomendaciones de las autoridades con relación a los incendios forestales y de pastizal.

Lleve a cabo la limpieza de predios, lotes, terrenos y parques que esté limpio de plásticos, vidrios, pañales, costales, etc.

No arroje la basura a las barrancas, lagunas, ríos, predios, lotes y vía pública ; ubíquelos en donde los recoja el servicio municipal de recolección.

En caso de conato, apáguelo inmediatamente , si este se convierte en incendio de pastizal o forestal, repórtelo inmediatamente a las autoridades.

De aviso a las autoridades municipales de cualquier situación irregular que pueda ocasionar un incendio

Capacítese permanentemente en temas de control y combate de incendios.

Realice simulacros de gabinete entre su comunidad.

Te puede interesar: La medicina que sí se deduce y por la que el SAT te regresa dinero

Tenga siempre visibles y a la mano los teléfonos de emergencia .

Sugerencias:

Identificar cómo se usa el agua en casa, para decidir acciones que reduzcan su consumo Eliminar prácticas de desperdicio de agua Atención en el baño, según el Consejo Consultivo del Agua, ahí se usa el 65% del agua en toda la casa, por eso es importante revisar periódicamente las tuberías y conexiones para evitar fugas Cerrar las llaves cuando se lavan los dientes o se enjabona las manos No durar más de 10 minutos tomando la ducha Lavar el automóvil con una cubeta y una esponja Regar las plantas de noche

Con información del Ayuntamiento de Zapotlán El Grande y el Consejo Consultivo del Agua

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA