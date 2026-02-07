La vía corta que va de Guadalajara a Puerto Vallarta optimiza el tiempo para viajar al destino costero. Estos son los datos de la autopista así como el tiempo de recorrido:

La autopista Jala-Puerto Vallarta, la cual consta de 173 kilómetros (km) con una inversión de 2 mil 024 millones de pesos, permite un ahorro de tiempo en los traslados de 2 horas y media , afirmó el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina.

El titular de la SICT destacó que, con la inauguración del tercer y último tramo, Bucerías-Puerto Vallarta de 33.2 kilómetros, la autopista permite ventajas para los usuarios.

“Desde Guadalajara hasta Bahía de Banderas, Nayarit, se hacían 5 horas y media, ahora se están haciendo 2 horas 40 minutos” .

¿Cómo es la vía corta Guadalajara - Puerto Vallarta?

El funcionario resaltó que los trabajos se realizaron en 2 años y laboraron 2 mil personas.

Antes del último trazo, ya estaban inaugurados dos tramos, de Compostela a Las Varas y de Las Varas a Bucerías.

La autopista Jala-Puerto Vallarta cuenta con 21 estructuras: 8 puentes de entre 6 y 15 metros de altura y hasta 300 metros de longitud; 13 pasos vehiculares de entre 5 y 6 metros de altura y hasta 40 metros de longitud .

Así como un entronque, casetas; además, un ramal hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, de 5 kilómetros.

El error más común de los siniestros en carreteras de Jalisco

Los accidentes en carreteras en Jalisco arrojan datos interesantes sobre la siniestralidad en las vías. El trabajo del Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales, 2024, elaborado por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, evidencia las causas más comunes de ellos, así como su dimensión.

En Jalisco, durante dicho periodo, el saldo de siniestralidad de acuerdo a los datos proporcionados es de 532 siniestros, de los cuales 137 fueron con víctimas. En dichos eventos se registraron 54 fallecidos en el lugar y 228 lesionados .

Además se contabilizan 828 vehículos siniestrados y los daños materiales ascienden a 153 mil 588.3 millones de pesos.

Las causas de los siniestros, en las que encabeza la lista el conductor, con aspectos como imprudencia, no guardar distancia, invalidó carril u virar indebidamente, entre las primeras motivaciones; le sigue el vehículo, con los neumático como razón principal; en tercer lugar está el camino, en mayor proporción por estar mojado; y, finalmente, agente natural, como la lluvia .

Con información de la SICT y del Instituto Mexicano del Transporte

