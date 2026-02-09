Mandan a la CURVA a conductor por invadir contraflujo en López Mateos

Un conductor que aparentemente manejaba alcoholizado fue enviado a la CURVA (Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría) por haber invadido el contraflujo de la avenida López Mateos.

Los hechos ocurrieron en dicha vialidad, a la altura de El Palomar, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Fueron elementos de la Comisaría de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado quienes remitieron al conductor.

Durante el operativo de agilización del tránsito en López Mateos, los oficiales viales observaron que un vehículo derribó los conos delimitantes, hecho por el cual le marcaron el alto. Con ello, solicitaron la presencia del módulo itinerante del operativo "Salvando Vidas", ya que el conductor tenía aparente aliento alcohólico.

La prueba aplicada al conductor resultó positiva, razón por la que fue retenido y remitido al CURVA. En tanto, el automotor fue enviado a un depósito vehicular.

La corporación vial resalta que el operativo "Salvando Vidas" es una estrategia de seguridad vial de carácter preventivo, cuyo objetivo es reducir de forma significativa los accidentes de tránsito, decesos y lesiones graves asociadas a la conducción bajo los efectos del alcohol.

