El brote de sarampión en México ha movilizado a muchos mexicanos a buscar una vacuna para prevenir la enfermedad o, en su caso ante un contagio, evitar que los síntomas se agraven. Pero ¿Qué pasa con las personas que ya se vacunaron en la infancia?

El sarampión: ¿Qué es y cómo evoluciona?

El sarampión es una infección causada por un virus altamente contagioso en todas las edades y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas .

Produce una enfermedad aguda y severa caracterizada por fiebre alta, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, pequeños puntos blancos abultados dentro de la boca y manchas rojas que inician en la cara y se extienden a todo el cuerpo (exantema).

La enfermedad es especialmente grave en menores de 5 años, adultos de más de 20 años y personas con un sistema inmunológico debilitado (portadores de cáncer, VIH-SIDA, desnutrición).

Desde la exposición a la enfermedad hasta la aparición de los primeros síntomas (como la fiebre) transcurren entre 10 a 12 días. Desde la exposición hasta la aparición del exantema (Erupciones cutáneas) unos 14 días con un rango de 7 a 18 días.

No hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 ó 3 semanas . Sin embargo, el sarampión puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos .

Vacunación en México

En el país el esquema de vacunación (SRP) comprende 2 dosis, una a los 12 meses de edad o antes de cumplir 6 años, y la otra a los 6 años de edad o al ingresar a la primaria .

Las únicas vacunas contra el sarampión disponibles en el país, seguras y gratuitas, son: vacuna triple viral (SRP; sarampión, rubéola y parotiditis) y la vacuna doble viral (SR; sarampión y rubéola).

¿Adultos vacunados en la infancia requieren otra vacuna?

Para saber si como adulto vacunado en la infancia se debe aplicar otra vacuna, las autoridades de salud han manifestado sobre la vacuna contra el sarampión en población de 10 y más años que:

Con dos dosis de vacuna (esquema completo): No se requiere vacunarse antes de viajar.

Con esquema incompleto: antecedente de una sola dosis de SRP, aplicar una dosis de SR.

Sin antecedentes de vacunación deberán recibir 2 dosis de SR con intervalo de 4 a 8 semanas entre la primera y la segunda dosis.

Dos dosis de SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) representan casi el 100 por ciento de efectividad en la prevención del sarampión .

Ninguna de estas vacunas deberá aplicarse a mujeres embarazadas o con la duda de embarazo. En caso de aplicación de SR accidental en una mujer que desconocía su condición de embarazada, acudir a su unidad médica para información y seguimiento.

Si no se ha pasado por el sarampión o no se ha vacunado, puede se esté expuesto, es importante consultar con él médico si se necesita la vacuna contra el sarampión.

Inmunizarse con dos dosis de la vacuna del sarampión protege para toda la vida .

Con información del Gobierno de México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA