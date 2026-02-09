Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, informó este lunes 9 de febrero lo detalles sobre los Programas del Bienestar e informó el depósito mañana para algunos beneficiarios.

La funcionaria compartió que a partir de mañana, martes 10 y hasta el 14 de febrero, se entrarán las tarjetas de los programas del Bienestar para adultos mayores y mujeres que se registraron en diciembre pasado .

Hay que recordar que cada dos meses se abre el registro para quienes van cumpliendo 60 años, en el caso de las mujeres; y 65 años en el caso de los adultos mayores.

Ahora, lo que sigue, señaló Montiel, es que los beneficiarios recibirán un SMS que contiene día, hora y lugar para la entrega del plástico .

Viene nuevo registro para programas del Bienestar

También compartió que del próximo 16 y hasta el 22 de febrero se llevará a cabo el registro para la pensión del adulto mayor y de mujeres Bienestar . Los módulos estarán abiertos de lunes a domingo, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Para ubicar el módulo más cercano hay que entrar a gob.mx/bienestar.

No hay que olvidar llevar los documentos, que son: identificación oficial con fotografía, la CURP de reciente impresión, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Además de tener un número de contacto.

Si alguna persona no puede acudir al módulo por motivos de salud, puede pedir una visita en gob.mx/bienestar.

Calendario de registro pensiones para el Bienestar

Lunes 16 A, B, C Martes 17 D, E, F, G, H Miércoles 18 I, J, K, L, M Jueves 19 N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 20 S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 21 Todas las letras Domingo 2 Todas las letras

Anuncia depósito para mañana

Ariadna Montiel agregó que el día de mañana, martes 10 de febrero, está listo el pago del mes de enero del programa Sembrando Vidas para 420 mil 055 sembradoras y sembradores; cada uno recibe 6 mil 450 pesos de apoyo mensual . En total, la inversión social de enero es de 2,923.5 millones de pesos.

En el caso de este programa, se debe recordar que el pago es cada mes.

