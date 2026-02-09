FGR identifica a estos 13 grupos criminales en Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) ha identificado al menos a 13 grupos criminales en Jalisco, además de la forma en la que operan.

Tras la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias "El Presidente", las investigaciones de la FGR detallan que se logró obtener información de que en la entidad se tiene la presencia de 13 agrupaciones criminales .

Entre ellas, el Cártel Nueva Generación (CNG) con las células “Los Cuinis” y “Grupo Delta”, “Cártel de Sinaloa”, mediante “Grupo Flechas”, “La Familia Michoacana”, Beltrán Leyva, por conducto de “Los Mazatlecos” o Cártel de Guasave, “Los Viagras” o “La Nueva Familia Michoacana”, Cártel Santa Rosa de Lima, Cártel Nueva Plaza y “Pájaros Sierra” .

Sobre el caso del alcalde de Tequila

De acuerdo con la orden de aprehensión, Rivera Navarro acudió el 13 de mayo del 2025 a la Fiscalía de Jalisco para rendir su declaración como testigo sobre una investigación por presunta apología del delito respecto al grupo musical "Los Alegres del Barranco".

Los hechos a los que se hace referencia se suscitaron el 4 de mayo del 2025 cuando integrantes del grupo musical interpretaron corridos alusivos a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", identificado como el máximo líder de CNG, en un Lienzo Charro ubicado en Tequila.

El cártel y la Región Valles de Jalisco

Respecto a Severo Flores, alias "El Rey Mago", quien era el Comisario de Seguridad Pública del municipio de Ameca, Jalisco y coordinador de jefes de la Policía de la Región de Valles en el año 2022, las investigaciones indican que fue designado como presunto miembro del CNG, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por proveer información judicial y de operativos de seguridad a miembros de CNG.

Además, se presume que en la región Valles, conformada por 12 demarcaciones, el CNG mantiene el control territorial de las actividades delictivas , principalmente aquellas relacionadas con el tráfico de drogas.

De las anteriores, se tiene conocimiento que en el municipio de Tequila se ha manifestado de manera hegemónica la organización criminal CNG cuyo comportamiento se ha desarrollado bajo una estrategia de cooptación de los agentes de seguridad municipal, despojo, desplazamientos y negocios ilícitos.

La causa penal resalta que, en noviembre de 2022, autoridades federales lograron la detención de un sujeto identificado con el alias "El F-25", operador clave de CNG en la región Valles en Jalisco y en algunas zonas de Zacatecas; cuyas actividades se centraban en extorsionar y atentar en contra de los agentes de la Policía Municipal y Estatal.

"Recientemente, a inicios de 2024, se reportó sobre el desplazamiento forzado de pobladores de la región de Los Naranjos en la demarcación de Tequila, debido a amenazas de muerte provenientes de una célula del CNG.

"Conformada por alrededor de 20 personas y cuyo cabecilla se le identifica como "El Güero Conta", mismo que cuenta con la complicidad de autoridades estatales y municipales para controlar la región", refiere el documento.

De acuerdo con testimonios de las familias desplazadas, los presuntos integrantes del CNG también se apoderaron de plantíos de agaves existentes en el poblado, robaron cabezas de ganado y saquearon fincas, escuelas de educación básica e incluso una capilla.

Por otra parte, en las investigaciones se interceptó una llamada entre el alcalde y su pareja en la que dice que lo investiguen y que no le iban a encontrar nada, ella detalla que Rivera Navarro tiene un carácter muy fuerte y es hijo único. "Diego comenta que le investiguen lo quieran, que no le van a encontrar nada".

