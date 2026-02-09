Rescatan a dos jóvenes de posible reclutamiento forzado

Dos menores de edad fueron rescatados por policías municipales de San Pedro Tlaquepaque cuando presuntamente eran trasladados para integrarse al crimen organizado.

Se trató de dos adolescentes de 16 y 17 años de edad, quienes fueron localizados deambulando cerca de la Nueva Central Camionera, en el cruce de las avenidas Las Torres y Patria, en el municipio de Tlaquepaque.

Los oficiales fueron alertados debido al nerviosismo de los jóvenes y a las versiones contradictorias que proporcionaban durante la entrevista.

Los adolescentes, uno originario de Tepic, Nayarit, y otro del estado de Guerrero, relataron haber sido contactados a través de redes sociales mientras radicaban en Puerto Vallarta.

Los jóvenes revelaron que se dirigían a tomar un autobús con destino a Chilpancingo, Guerrero, atraídos por una “jugosa oferta laboral” en el sector de la construcción.

Sin embargo, ambos señalaron que no contaban con boletos de autobús ni con la compañía de familiares o tutores. Además, uno de ellos indicó que sus familiares no tenían conocimiento del viaje que había iniciado desde Nayarit y que pretendía continuar hasta el estado de Guerrero.

Ante esta situación, los elementos policiacos activaron el protocolo correspondiente y dieron aviso al Ministerio Público, además de contactar a los familiares de los menores, con lo que se evitó un probable reclutamiento forzado.

Autoridades de Tlaquepaque informaron que, con este caso, ya suman 75 personas localizadas en los alrededores de esta terminal desde el 1 de octubre a la fecha, todas víctimas del mismo modus operandi de engaño y captación, entre ellas adolescentes, adultos y mujeres.

