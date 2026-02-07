¿Por qué se pintan los tallos de los árboles de blanco en México?

Existe una imagen común en México, pero seguramente no cuestionada: tallos de árboles pintados de blanco por todas partes, pero ¿A qué se debe?

Pintar el tronco de los árboles es una estrategia común que se relaciona con la protección de la planta frente a los factores ambientales que puedan afectar su organismo o propiciar las condiciones para el desarrollo de plagas que puedan afectarlos.

Según el ingeniero agrónomo Eduardo F. Pire de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, "el blanqueado del tronco de los árboles se realiza aún en muchas partes del mundo, como una práctica heredada de la fruticultura de las zonas frías, donde puede ayudar a los árboles recién plantados, injertados o podados para protegerlos de los cambios bruscos de temperatura a finales del otoño e invierno, estos pueden causar la muerte de partes del cambium (tejido vegetal meristemático específico de las plantas leñosas, situado entre la corteza y el leño)".

El especialista agrega que "otros argumentos esgrimidos son que con el blanqueado se protege al árbol del daño por hormigas, plagas y enfermedades, puede que se confundan en algunos casos y no asciendan" . Pero la pintura blanca sí facilita que se pueda reconocer con mayor facilidad si la corteza del árbol está siendo atacada por insectos perforadores u hongos.

En otros casos, la pintura sí tiene un aspecto "estético" y se ha puesto de manifiesto como una señal de que el árbol está "bien cuidado" .

La "pintura" blanca para los tallos de árboles

No es pintura como tal, de hecho, no se recomienda utilizar ninguna; es más bien cal hidratada, también llamada cal apagada o hidróxido de calcio . Este producto, a diferencia de la cal activa, este producto no es corrosivo ni daña la corteza del árbol.

La mezcla es sencilla de preparar, únicamente hay que diluir la cal en agua y esperar a que la consistencia sea líquida, pero lo suficientemente espesa para que se "quede" en el tronco.

Aunque, desde luego, lo mejor siempre es consultar a un especialista antes de realizar esta práctica.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA